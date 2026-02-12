В Ступино сотрудники «Русского леса» помогли освободить из снега два автомобиля

Сотрудники филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» за один день помогли двум водителям освободить из снега транспортные средства. Случаи произошли в Ступино, передает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Так, недалеко от поселка Малюшина дача в Туровском участковом лесничестве в снегу застрял автомобиль такси. Второй инцидент произошел в Ступинском участковом лесничестве. Автомобиль не смог преодолеть подъем из-за снежного наката.

Сотрудники лесной охраны регулярно проводят патрулирования территорий и готовы оперативно реагировать на различные внештатные ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе после первого в этом году циклона убрали рекордное количество снега.