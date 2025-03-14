В Ступино врачи построили уже 23 дома на предоставленных им земельных участках

В Ступино уже 23 медика возвели дома на участках, которые были выделены им в рамках программы «Земля врачам». Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Сейчас в округе продолжается строительство еще четырех домов на таких земельных участках.

В общей сложности с начала действия программы врачам в Ступино предоставили 119 участков земли.

В рамках проекта землей обеспечивают врачей 39 специальностей, которые трудоустроены в подмосковных медучреждениях как минимум три года. Землю выделяют в 32 округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником подмосковных фельдшеров. В области работают свыше 5,7 тыс. таких медиков.