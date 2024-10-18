В Ступино задержали местную жительницу, которая напала на полицейского

В Ступино задержали местную жительницу, которая дебоширила в кафе, а потом напала на сотрудника полиции. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в заведении на улице Горького. Женщина 1975 года рождения нарушала общественный порядок, и на место вызвали полицию. По прибытии правоохранителей жительница начала агрессивно себя вести и нецензурно выражаться. Когда сотрудник полиции пытался усадить ее в служебный автомобиль, она несколько раз ударила его.

Нарушительницу доставили в отдел полиции. Полицейскому оказали необходимую медпомощь. Материалы по факту случившегося передали в следственные органы.