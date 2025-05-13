В Талдоме начали демонтировать аварийный дом на улице Салтыкова-Щедрина

Работы по демонтажу аварийного жилого дома, расположенного на улице Салтыкова-Щедрина, стартовали в Талдоме. Об этом рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажный деревянный многоквартирный дом построили в 1918 году. Его площадь составляет около 150 кв. м. С течением времени конструкции здания износились, и объект был признан аварийным.

В рамках программы расселения аварийного жилфонда жильцов четырех квартир дома переселили. После этого здание было включено в перечень объектов под снос. Демонтажные работы планируется завершить до конца мая.

В Талдоме выявили 174 недостроя. Работы по завершению строительства, сносу или приведению в соответствие провели на 138 объектах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал не снижать темпы расселения аварийных домов.