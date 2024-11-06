В Талдоме водитель автобуса насмерть сбил пешехода

В Талдоме пешеход погиб под колесами автобуса. Авария произошла на участке трассы А-104, передает ГУ МВД России по Московской области.

В среду на сто девятом километре дороги водитель автобуса совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм тот скончался на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки примут решение в соответствии с законодательством.