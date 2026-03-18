В «Тихом доме» в Видном стартовала передача ключей от квартир

В «Первом квартале» в Видном девелоперская компания Брусника начала передавать ключи будущим жителям «Тихого дома», их получат владельцы 230 квартир. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В собственность жильцов также перейдут 111 кладовых и 36 машино-мест на подземном паркинге, подписание документов продлится до 31 марта. Дом достроили в феврале, он стал последним сданным объектом первой очереди квартала. Напротив новостройки завершается строительство школы, вблизи работает детский сад.

Вторая очередь включает семь жилых домов, надземный паркинг и еще один детский сад. На территории предусмотрены магазины, кафе, рестораны, велопешеходные дорожки, сквер с прудом, спортивные площадки. Работы по проекту завершат к четвертому кварталу 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.