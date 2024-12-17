В Топ-3 лучших ОЭЗ страны включили «Дубну»

В тройку лучших особых экономических зон страны включили подмосковную ОЭЗ «Дубна», передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России подготовила восьмой Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ.

Сейчас общее число резидентов ОЭЗ «Дубна» составляет 164. В запуск проектов было инвестировано более ста миллиардов рублей. На предприятиях создали более девяти тысяч рабочих мест.

В ближайшее время территорию ОЭЗ планируется увеличить на пятьдесят шесть с половиной гектаров. Таким образом, площадь объекта составит 336 гектаров.