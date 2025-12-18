В центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья проведут заключительный в 2025 году День открытых дверей

В центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области состоится последний в 2025 году День открытых дверей для бесплатного прохождения онкоскрининга. Как сообщило Министерство здравоохранения Московской области, обследование можно будет пройти 20 декабря с 09:00 до 14:00. Приглашаются все совершеннолетние жители Подмосковья.