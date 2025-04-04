В Центральной детской школе искусств Химок прошел концерт духовых инструментов

В Центральной детской школе искусств в подмосковных Химках организовали концерт медных духовых инструментов «Только медь». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Посетители смогли услышать оригинальные произведения Моцарта, Валентино, Телемана и других музыкантов в сольном исполнении артистов и ансамблей. Помимо этого, для них организовали концерт для валторны с оркестром, соната для трубы и фортепиано, а также соната тромбона и фортепиано. Специальными гостями вечера стали музыканты духового ансамбля Jazz Mood Band.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.