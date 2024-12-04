В Центре материнства и детства Раменской больницы родился 25-тысячный ребенок

В Центре материнства и детства Раменской больницы появился на свет 25-тысячный ребенок. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, 25-тысячным ребенком стала девочка. Ребенок появился на свет в результате естественных родов. Рост девочки составил 53 сантиметра, вес — 3760 граммов.

Ребенок стал первенцем в семье. На данный момент девочку и маму уже выписали домой.

Центр работает на протяжении семи лет. Его специалисты успешно приняли 25 тысяч родов, в числе которых были осложненные — к примеру, при наличии рубца на матке. В учреждении работает детская реанимация.