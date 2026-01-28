В Центре Рошаля в Красногорске заработало новое отделение стоматологии

Новое отделение стоматологии открылось в ДКЦ им. Л. М. Рошаля в Красногорске. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Помощь в отделении оказывают детский стоматолог и ортодонт. Здесь применяются современные методики и качественные материалы. Это гарантирует отличный результат в исправлении прикуса и выравнивании зубов.

«Наша главная задача — обеспечить не только эффективное, но и максимально комфортное лечение без стресса для ребенка», — отметил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Игорь Овчинников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку при открытии ДКЦ им. Л. М. Рошаля.