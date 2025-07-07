В усадьбе Гребнево проведут масштабный праздник в честь Дня любви, семьи и верности

В Подмосковье состоится масштабный праздник в честь Дня любви, семьи и верности. Мероприятие проведут в усадьбе Гребнево в Щелково, сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

«Главная идея мероприятия — сохранение и преумножение семейных ценностей через призму культурных традиций», — отметили в ведомстве.

В программе фестиваля — иммерсивный спектакль, традиционное имянаречение в русском народном стиле, символический выпуск голубей. Также будут чествовать пары, отмечающие юбилей совместной жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что стартовал конкурс в поддержку семейных ценностей «Это у нас семейное».