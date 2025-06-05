Губернатор Воробьев объявил о старте конкурса «Это у нас семейное»

В России стартовал конкурс «Это у нас семейное», который является одним из самых популярных проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», он стал частью большого нацпроекта «Семья» и получил поддержку президента России Владимира Путина. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Конкурс объединяет разные поколения россиян, чтобы сохранить культурные традиции и поддержать семейные ценности. Участники вместе будут исследовать истории своих семей, узнают больше о корнях», — написал он.

По его словам, заявки на участие за сутки подали уже более 13, тыс. человек, почти 600 из них — из Московской области. Победители конкурса смогут получить сертификаты на 5 млн рублей. Средства можно будет направить на улучшение жилищных условий. Финалистов ждут семейные путешествия, самых активных — подарки от партнеров.

Узнать подробности и подать заявку можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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