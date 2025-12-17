В Великий Устюг из парков Подмосковья отправят более 7 тыс. писем

В парке «Раздолье» Одинцовского округа состоялись торжественный сбор и передача первой партии писем Деду Морозу из подмосковных парков, их отправят в Великий Устюг в Вологодскую область. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В общей сложности в регионе собрали более 7 тыс. писем от жителей 42 округов. В торжественном мероприятии приняли участие 39 делегаций, каждую из которых представляли персонажи, вдохновленные Культурным кодом своего муниципалитета. Так, например, праздничное шествие прошло при участии Градоведа Деда Домодела и Сказительницы Таты из Домодедово, кота Матроскина из Егорьевска и так далее.

Все письма, собранные парками в брендированных коробках «Зима в Подмосковье», передали волонтерам благотворительного фонда «Путь детства». 19 декабря они вручат посылку Деду Морозу в Великом Устюге. Вторую партию писем соберут в среду, 24 декабря, в Резиденции Деда Мороза в Наташинском парке Люберец. Отметим, что мероприятие организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 0+