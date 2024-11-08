В ветклиниках Подмосковья за месяц оказали терапевтическую и хирургическую помощь 12 тысячам животных

В ветеринарных клиниках Подмосковья за месяц оказали терапевтическую и хирургическую помощь 12 тысячам животных, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В общей сложности на территории региона открыто 90 государственных ветеринарных клиник. В них работают специалисты самых разных профилей, от дерматологии до офтальмологии.

К терапевтам и хирургам чаще всего обращаются, если питомец стал вялым, если у него поднялась температура или появилась рвота.

Общий осмотр животному рекомендуется проходить раз в полгода или в год.