В Видном направили в суд дело о массовой гибели постояльцев пансионата для престарелых

Видновская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «ПАТРОНАЖ», которую обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в период с сентября 2023 года по декабрь 2025 года она организовала деятельность пансионата для пожилых людей «Долгожитель», расположенного в Ленинском округе, где за плату оказывались услуги по размещению и уходу за престарелыми гражданами. Гендиректор знала о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований при организации питания постояльцев и о возникновении среди них случаев острой кишечной инфекции, однако, не приняла мер к устранению нарушений и не приостановила оказание услуг.

В результате в декабре 2025 года в пансионате произошло массовое заражение постояльцев острой кишечной инфекцией, что привело к смерти 14 человек. Дело направлено в Видновский городской суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.