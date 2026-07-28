В Видном прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с участием рейсового автобуса

Видновская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП с участием рейсового автобуса, которое произошло накануне около 23:00 на проспекте Ленинского Комсомола. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, водитель автобуса «Мерседес Спринтер», следовавший по маршруту «Москва, метро Анино – Видное, мкр. Купелинка», совершил выезд на полосу встречного движения, после чего допустил наезд на бордюрный камень и опору уличного освещения. В транспортном средстве находились 18 пассажиров, в результате аварии водитель и один пассажир были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Городская прокуратура даст оценку соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.