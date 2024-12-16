В Видном разыскивают участников драки, в ходе которой пострадали девушка и ее брат-подросток

В Видном устанавливаются все обстоятельства драки, в результате которой травмы получили девушка в возрасте 22 лет и ее 12-летний брат. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, инцидент произошел на Березовой улице вечером 15 декабря. Девушка и ее брат находились в магазине. В какой-то момент у них возник конфликт с четырьмя покупателями, и те причинили девушке и подростку телесные повреждения.

Сейчас полицейские устанавливают личности участников инцидента. Действиям злоумышленников дадут правовую оценку в соответствии с законодательством.