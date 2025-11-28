В Видном врачи удалили пациентке миому матки размером с волейбольный мяч

В учреждение обратилась жительница в возрасте 64 лет. Женщина жаловалась на боли в животе и ощущение, что ее внутренние органы сдавлены. В ходе обследования у нее выявили миому размером 20 см. Оказалось, что пациентка знала о новообразовании около 10 лет, но не решалась на операцию.

По словам врачей, миома располагалась в шейке матки и занимала весь малый таз. В ходе операции медики выполнили нижнесрединную лапаротомию и удалили матку с придатками.

Оперативное вмешательство прошло успешно. Сейчас женщина готовится к выписке.

