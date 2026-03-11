В Видном вынесли приговор по делу об уклонении от уплаты налогов на 230 млн рублей

Видновский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 230 млн рублей, возбужденном в отношении генерального директора коммерческой организации по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, с января 2019 года по декабрь 2021 года он уклонился от уплаты налогов путем неправомерного включения в налоговые декларации ложных сведений. В ходе предварительного следствия он уже частично погасил задолженность (свыше 24 млн рублей). Руководителю назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев условно с испытательным сроком три года. Ему также предстоит выплатить оставшуюся сумму неуплаченных налогов. Его имущество арестовали.

