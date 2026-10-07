В Видновском перинатальном центре отметили Всероссийский день беременных

Около 60 женщин «в ожидании» малышей приняли участие в празднике, который организовали в Видновском перинатальном центре. Торжества посвятили Всероссийскому дню беременных. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

На мастер-классы, интерактивные лекции и розыгрыши призов пригласили пациенток отделения патологии беременности и женской консультации.

«Видновский перинатальный центр продолжает оставаться для всех наших пациенток местом радости от встречи с малышами и получения неожиданных подарков. С этим красивым праздником! Будьте здоровы и счастливы!» - поздравила заведующая акушерским отделением Патима Муртаева.

Праздничная встреча стала возможностью не только узнать больше о подготовке к рождению малыша, но и пообщаться со специалистами в теплой и доброжелательной атмосфере.