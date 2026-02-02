В Видновском перинатальном центре выходили недоношенного ребенка весом 1,3 кг

Специалисты Видновского перинатального центра выходили недоношенного ребенка, чей вес при рождении составлял 1,3 кг. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жительницу в возрасте 33 лет на 33-й неделе беременности. У женщины выявили опасное осложнение — преэклампсию, что грозило полиорганной недостаточностью, задержкой развития или гибелью плода.

Медики экстренно прооперировали пациентку. В результате кесарева сечения родилась девочка весом 1340 граммов и ростом 42 сантиметра. После стабилизации состояния ребенка и его мать перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.

После выхаживания, которое длилось около 50 дней, вес ребенка увеличился до 2344 граммов. Теперь девочка вместе с родителями будет приезжать в отделение катамнеза. Врачи будут следить за ее развитием до 3 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития перинатальных центров.