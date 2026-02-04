В Видновском перинатальном центре женщине удалили восемь кист яичника с жиром и волосами

Специалисты Видновского перинатального центра удалили пациентке восемь кист яичника с жиром и волосами. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница в возрасте 25 лет. Во время УЗИ у нее обнаружили восемь дермоидных кист. Это доброкачественные новообразования в виде капсул, содержащих разные ткани.

Пациентку направили на МРТ, а затем — на плановую операцию. В ходе нее женщине лапароскопическим методом удалили опухоли. На данный момент она уже выписана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность проведения трансформации в сфере здравоохранения.