В Волоколамске спасатели помогли выбраться из леса мужчине с дочерью и двумя собаками

За помощью спасателей обратились сами заблудившиеся — мужчина 1951 года рождения и его дочь 1979 года рождения. Они позвонили в службу «112» примерно в 19:30 и сообщили, что днем пошли гулять в лес с двумя собаками и заблудились. Пожилой мужчина незадолго до этого перенес операцию на сердце.

По пути на место спасатели дозвонились до заблудившихся и получили их примерные координаты. После этого специалисты отправились прочесывать лес. Вскоре семья с питомцами была найдена и доставлена домой.

