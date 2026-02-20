Андрей Воробьев вручил общественникам областные награды

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в пленарном заседании Общественной палаты Подмосковья. В его рамках были подведены итоги работы за 2025 год и определены планы на 2026-й.

«Мы сегодня здесь, чтобы еще раз подчеркнуть значимость и важность работы всех, кто присутствует в этом зале — это добровольцы, неравнодушные люди разных возрастов с активной жизненной позицией, которые на протяжении многих лет делают очень заметные, добрые дела. Конечно, за каждым из вас стоят команды, хочу поблагодарить всех, кого вы объединили. Мы вами очень дорожим», — сказал губернатор.

В составе ОПМО 19 комиссий по разным направлениям. В их числе пять новых — по волонтерству и вопросам СВО, общественному контролю, здоровому образу жизни, социальным коммуникациям и законотворчеству. Общественный корпус состоит из 99 человек. По итогам прошлого года ОПМО вошла в 10-ку лучших региональных общественных палат рейтинга, составленного Общественной палатой РФ совместно с аналитическим агентством RAEX.

«Но наиболее значимый для нас результат — Подмосковье заняло первое место в России по публичной активности членов общественных палат. Мы не закрываемся внутри себя, находимся в повестке, которая волнует жителей, и наши предложения находят отклик. Также мы входим в топ-5 регионов по нормотворческой активности, проведении общественных экспертиз региональных и федеральных законопроектов», — сказал председатель Общественной палаты Подмосковья Анатолий Торкунов.

В 2025 году при поддержке Министерства информации и молодежной политики Подмосковья в регионе запустили грантовый конкурс для членов муниципальных и региональной общественных палат. Гранты получили 14 проектов. В их числе — обучение школьников оказанию первой помощи в Воскресенске, помощь с интеграцией детям с ОВЗ.

Андрей Воробьев поблагодарил тех, кто реализует полезные инициативы на в Подмосковье, и вручил награды.

«Мы и дальше будем стараться поддерживать добрые начинания, которые реализуются в Подмосковье. Они часто являются примером для других территорий. Нам очень важно видеть и знать те инициативы, которые рождаются в ваших головах и добрых сердцах, чтобы их рассматривать и внедрять», — сказал губернатор.

Глава региона наградил председателя Комиссии по законотворчеству и взаимодействию с общественными советами при ЦИОГВ Иосифа Дискина и председателя Комиссии по волонтерству (добровольчеству) и вопросам СВО Елену Жарову. Елена — волонтер и руководитель областного фестиваля солдатской песни.

«Мы получили грант на проведение и развитие фестиваля. Из разных уголков Московской области пришло более 200 заявок. На данный момент отобрано 28 финалистов. Само мероприятие пройдет 26 февраля во ДК „Балашиха“ при поддержке Министерства информации и молодежной политики региона, а также с участием регионального отделения фонда „Защитники Отечества“ и Ассоциации участников СВО», — рассказала она.

Также награды получили председатель Комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Ульяна Белова и Герой России, летчик-космонавт, зампред Комиссии по науке, образованию и развитию наукоградов Андрей Борисенко.

«Работа с молодежью — очень важная часть нашей деятельности. Ведь какое поколение вырастет, такой и будет наша страна, а мы все хотим, чтобы она процветала, чтобы Россия оставалась великой державой», — рассказал Борисенко.

