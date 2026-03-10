В Волоколамске спасли сторожевого пса, который застрял в цепи

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили лапу сторожевого пса, которая застряла в карабине от цепи. Инцидент произошел в Волоколамске.

За помощью спасателей обратился охранник СНТ «Спас». Он обнаружил, что пес по кличке Рекс запутался в цепи и не может освободиться.

Прибывшие на место спасатели воспользовались гидравлическим аварийно-спасательным инструментом и аккуратно раскусили карабин цепи. Все это время животное вело себя спокойно и не мешало работе специалистов.

