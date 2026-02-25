В Долгопрудном ветеринары спасли той-терьера, который съел коробку конфет
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области]
В Долгопрудном ветеринары спасли той-терьера по кличке Чарли, объевшегося конфет. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Собака, дождавшись ухода хозяина, съела коробку шоколадных конфет. Вскоре после этого у животного ухудшилось самочувствие: появились вялость, дрожь, рвота.
Хозяин незамедлительно отвез питомца в участковый ветеринарный пункт. Там специалисты промыли Чарли желудок и провели необходимую терапию.
Как пояснили ветеринары, в шоколаде содержатся кофеин и теобромин. Это сильный яд для собак.
