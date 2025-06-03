В Волоколамске впервые за три года стартовала летняя смена в лагере имени 28 Героев Панфиловцев

В Волоколамске после трехлетнего перерыва стартовала летняя смена в лагере имени 28 Героев Панфиловцев, официальное открытие первой смены летней оздоровительной кампании прошло в понедельник, 2 июня. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«В первой смене, которая стартовала сегодня, принимают участие 150 детей из Московской и Белгородской областей. Всего за лето здесь отдохнут около 1 тыс. детей», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

По его словам, в рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева часть путевок в лагерь предоставили ребятам из Белгородской области. В общей сложности здесь проведут четыре смены. Детей ждут спортивные состязания, творческие вечера, мастер-классы и не только.

В ведомстве уточнили, что с 2022 года на территории детского лагеря работал пункт временного размещения для жителей приграничных территорий.

Право на бесплатные путевки в лагеря есть у детей из малообеспеченных семей, а также детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Подать заявление на их получение можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.