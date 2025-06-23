В Волоколамске вынесли приговор по делу о покушении на сбыт наркотиков

Волоколамский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, возбужденному в отношении двух мужчин (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным суда, в апреле 2024 года соучастники преступной группы купили запрещенное вещество растительного происхождения, которое разместили в тайниках на территории Тверской области и подмосковной Шаховской в целях незаконного сбыта. После этого подсудимые извлекли его из тайников и поместили в грузовом фургоне.

В апреле 2024 года мужчин, которые пытались провезти наркотики в Москву, задержали сотрудники правоохранительных органов. Одного из них приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второго — к 10 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.