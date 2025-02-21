В Волоколамске земельными участками по региональной программе обеспечили 12 врачей

В Волоколамске участками в рамках региональной программы «Земля врачам» были обеспечены 12 медиков. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Так, землю получили четыре терапевта, два офтальмолога, невролог, анестезиолог-реаниматолог, оториноларинголог, рентгенолог, травматолог-ортопед и врач УЗИ. Два специалиста уже построили на участках дома.

В число получателей земли вошла Елена Левчина, которая работает врачом УЗИ. Врачебный стаж специалиста составляет 27 лет. Ей выделили участок в деревне Становище.

«Участок просто замечательный, возле одного из колен Рузского водохранилища. Много зелени, красивая природа на берегу реки. Мы уже построили дом и собираемся в него переехать в этом году», - рассказала врач.

В рамках программы получить землю могут врачи 39 специальностей, которые работают в подмосковных медучреждениях не менее трех лет. Участки предоставляются в 32 округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы «Приведи друга». По его словам, в ее рамках с начала 2025 года в регионе трудоустроились около 70 медиков.