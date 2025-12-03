В Волоколамском округе завершат строительство кабинета врача общей практики

В деревне Судниково Волоколамского округа завершается строительство кабинета врача общей практики с подстанцией скорой медицинской помощи на две бригады, строительная готовность объекта превысила 85%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», открыть учреждение планируют в 2026 году.

Строители ведут отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей, монтаж наружных инженерных сетей, устройство проездов и тротуаров. Площадь здания составила 710 кв. м, там разместили кабинеты врачей, лабораторию, прививочный и процедурный кабинеты, а также стоматологические кабинеты и не только. Центр оснастят современным оборудованием, в нем будут принимать до 50 пациентов одновременно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.