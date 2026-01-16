В Воскресенске направили в суд дело об убийстве 84-летней пенсионерки

Воскресенская городская прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве 84-летней пенсионерки, обвинительное заключение утвердили в отношении 62-летнего местного жителя – его обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, днем 5 сентября 2025 года житель многоквартирного дома на улице Рабочей находился в общем коридоре, где вступил в конфликт с пожилой соседкой. В ходе ссоры пьяный мужчина схватил топор и нанес ей множественные удары по голове, от чего та скончалась на месте.

Дело направили в Воскресенский городской суд для рассмотрения, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение количества преступлений.