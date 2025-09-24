В Воскресенске взяли на контроль дело об убийстве женщины соседкой

Воскресенская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства местной жительницы соседкой. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По предварительным данным, днем 23 сентября 2025 года 45-летняя жительница многоквартирного жилого дома на улице Менделеева на почве ранее возникшего конфликта с соседкой вышла на лестничную площадку, облила дверь соседней квартиры легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. В результате пожара погибла 47-летняя потерпевшая.

По данному факту возбудили уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом). Личность поджигательницы установлена, ее задержали.

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.