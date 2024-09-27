В выходные в Солнечногорске и Долгопрудном можно будет сдать вторсырье на переработку

В эти выходные в Солнечногорске и Долгопрудном можно будет сдать вторсырье на переработку, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

К участию в мероприятиях приглашаются все желающие жители и гости региона. В рамках акций можно сдать на переработку ненужные и старые вещи, а также приятно провести время на свежем воздухе.

Вторсырье будут принимать только в сухом и чистом виде. Можно будет сдать и детские игрушки — только обязательно целые. Все собранное вторсырье отправят на переработку.