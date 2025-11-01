В Зарайске открыли обновленный ФАП
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В деревне Козловка в подмосковном Зарайске после капитального ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Крайне важно уделять внимание развитию первичного звена и сельской медицины. Это позволяет сделать медицинскую помощь более доступной для жителей отдаленных территорий», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, в ФАПе обновили интерьер, установили новую мебель, оборудовали зоны ожидания для пациентов. В нем взрослые и дети смогут получить консультацию фельдшера, пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию. Помимо этого, там будут вести диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями и осуществлять выдачу лекарств для льготных категорий граждан.
Записаться на прием можно по номеру 122 и через региональный портал госуслуг «Здоровье».
