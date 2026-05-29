В Зарайске прокуратура выявила факт незаконного привлечения инвестиций
Фото: [Прокуратура Московской области]
Зарайская городская прокуратура провела проверку исполнения федерального законодательства и выявила факт незаконного привлечения инвестиций. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
По данным ведомства, местная жительница на условиях публичной оферты, адресованной неопределенному кругу лиц, незаконно разместила в интернете объявление о займе денежных средств под проценты на развитие своего бизнеса. Предложением воспользовался житель соседнего региона. Он предоставил ей займ в размере 900 тыс. рублей.
В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.56.1 КоАП РФ (привлечение инвестиций физических лиц с нарушением требований федерального законодательства). Виновному лицу назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.
