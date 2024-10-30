В Железнодорожном проводится проверка после избиения школьницы сверстницами

В Железнодорожном проводится проверка после того, как школьницы избили сверстницу и сняли происходящее на видео. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на Граничной улице в микрорайоне Ольгино. Между девочками-подростками вспыхнула ссора. В ходе разборок две школьницы в возрасте одиннадцати и тринадцати лет избили ровесницу.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Мать школьницы подала заявление в полицию.

В рамках проверки установили участниц драки. Их опросили и в дальнейшем поставят на профилактический учет. Пострадавшая пройдет судмедэкспертизу.