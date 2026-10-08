В женскую консультацию Истры поступил новый кардиотокограф

Женская консультация № 1 города Истры получила новый аппарат кардиотокографии (КТГ). Оборудование закуплено за счет средств, поступающих по программе родовых сертификатов (электронный родовой сертификат), — целевых выплат Фонда социального страхования, предназначенных для финансирования медицинской помощи женщинам в период беременности и родов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

По словам заведующей консультацией Огулшат Розыевой, кардиотокограф — ключевой прибор для наблюдения за внутриутробным состоянием плода. Он одновременно регистрирует сердцебиение плода, его двигательную активность и маточную активность, что позволяет врачам комплексно оценивать состояние плода. При нормально протекающей беременности КТГ выполняется начиная с 32 недель — при каждом визите беременной. Если же беременность протекает с осложнениями — синдромом задержки роста плода, плацентарными или маточными нарушениями — контроль начинается уже с 28 недель.

Огулшат Розыева подчеркнула, что аппарат крайне важен для амбулаторных условий: потребность в КТГ очень высока, так как всем беременным при наблюдении необходимо оценивать состояние плода. Особенно нужен еженедельный контроль пациенткам с жалобами.

«Учитывая наше приобретение, сейчас в нашей женской консультации уже два новых аппарата кардиотокографии, и это, конечно, плюс — чтобы женщины не ждали долго эту процедуру и ожидание в женских консультациях не затягивалось», — отметила заведующая.

Она напомнила, что процедура КТГ занимает от 15 до 30 минут, и посоветовала будущим мамам приходить на исследование не голодными, поскольку во время записи оцениваются и шевеление плода, и его состояние, и сердцебиение, и маточная активность.