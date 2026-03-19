В ЖК «1-й Южный» в Ленинском возведут детский сад

В ЖК «1-й Южный» в Ленинском округе возводят детский сад, рассчитанный на 330 мест, проект реализует ГК ФСК (под брендом «1-й ДСК»). Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь учреждения составит 4,6 тыс. кв. м. В нем обустроят игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, помещения для занятий, медицинский блок, столовую, прачечную. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, а также теневые навесы. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2026 году.

На территории жилого комплекса возведут две школы, три детских сада (включая текущий), поликлинику и обустроят пешеходный бульвар с дендрарием.

