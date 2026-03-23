В ЖК «Горки Парк» Ленинского построят четыре корпуса шестой очереди

В ЖК «Горки Парк» в Ленинском округе от группы «Самолет» продолжается возведение четырех корпусов шестой очереди строительства. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В рамках проекта создадут более 74 тыс. кв. м жилья и примерно 5,9 тыс. кв. м коммерческих площадей на первых этажах. Там разместят более 1,8 тыс. квартир различной планировки.

В составе жилого комплекса построят 13 жилых корпусов, школу, детский сад, в перспективе - еще пять детских садов, две школы и собственную поликлинику. Для прогулок и отдыха рядом с проектом находится Коробовский лесопарк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.