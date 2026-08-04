В ЖК «Гранель Притяжение Сити» в Одинцовском завершили устройство фундамента
Устройство фундамента завершили в ЖК «Гранель Притяжение Сити» в Одинцово
Фото: [Министерство жилищной политики МО]
Застройщик ГК «Гранель» полностью завершил устройство фундамента корпуса № 8 в ЖК «Гранель Притяжение Сити» в Одинцовском округе, строители ведут монтаж вертикальных конструкций ниже нулевой отметки, а также армируют перекрытия подвала. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Дом переменной этажности (11-14 этажей) строится первым, он будет рассчитан на 729 квартир общей площадью более 45,3 тыс. кв. м. В общей сложности проект предусматривает поэтапное строительство жилых домов высотой от 9 до 14 этажей, детского сада и школы. На первых этажах домов откроются магазины и другие объекты сферы услуг.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.