В ЖК «Квартал Ивакино» Химок завершили монолитный каркас школы

В ЖК «Квартал Ивакино» в Химках возводят школу, рассчитанную на 1,1 тыс. мест, строительно-монтажная готовность достигла 40%. На объекте завершено устройство монолитного каркаса здания, девелопером выступает группа «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В работах задействованы 45 специалистов разного профиля, они заканчивают возведение внешних и внутренних стен, выполняют устройство кровли и остекление, монтаж инженерных систем и отделку фасада. Ввести объект в эксплуатацию планируется во II квартале 2027 года.

В здании будет четыре этажа, общая площадь составит 25,3 тыс. кв. м. В нем появятся учебные кабинеты и специализированные классы, лаборатории, помещения для групп продленного дня, мастерские для обработки дерева и металла, кабинеты технологии и кулинарии, зоны для отдыха учащихся, двухсветный зрительный зал, два спортзала с душевыми, информационно-библиотечный центр с медиатекой. На первом этаже разместят пищеблок полного цикла и два обеденных зала. На прилегающей территории обустроят многофункциональное пространство для учебы, спорта и отдыха.

В составе комплекса уже построены четыре жилых корпуса, работает детский сад. Там также возводят многоуровневый наземный паркинг на 465 машино-мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.