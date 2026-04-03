В ЖК «Театральный» Раменского округа возведут детский сад

В Раменском округе на территории жилого комплекса ЖК «Театральный» продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 65 мест, проект реализует G3 Group | Джи Три Групп. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Учреждение появится на первом этаже дома № 2, на объекте завершены отделочные работы, установлена часть мебели. Детская площадка укомплектована игровыми комплексами, качелями и каруселями. Вскоре работы будут завершены.

На территории ЖК также появятся коммерческие помещения, рядом расположена станция МЦД-3 «Ильинская».

