В ЖК «Томилино Парк» Люберец появится новая поликлиника

Девелопер группа «Самолет» возводит поликлинику, рассчитанную на 540 посещений в смену, в ЖК «Томилино Парк» в городском округе Люберцы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новое учреждение повысит доступность медицинской помощи для жителей района, а также создаст рабочие места для 50 человек. В здании обустроят изолированные детский и взрослый блоки, прием будут вести специалисты узкого и широкого профиля.

Площадь четырехэтажной поликлиники составит более 6,2 тыс. кв. м, в ней создадут кабинеты врачей, процедурные, кабинеты рентгена и флюорографии, прививочный кабинет, манипуляционные и не только.

