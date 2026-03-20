В ЖК «Томилино Парк» в Люберцах построят поликлинику

В ЖК «Томилино Парк» городского округа Люберцы продолжается строительство поликлиники на 540 посещений в смену, девелопер - группа «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь учреждения составит более 6,2 тыс. кв. м. Для пациентов обустроят гардероб, зона ожидания, регистратуру, кабинеты для вакцинации, сдачи анализов и забора биоматериала, в детском отделении - колясочную, во взрослом - аптечный пункт. Новое учреждение повысит доступность медицинской помощи для жителей всего района и создаст рабочие места для 50 человек.

В поликлинике обустроят кабинеты врачей, процедурные, кабинеты рентгена и флюорографии, прививочный кабинет, манипуляционные и не только. На территории комплекса уже работают два детских сада и две школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.