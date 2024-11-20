В Жуковском мужчина похитил у матери своей подруги более 650 тысяч рублей

В Жуковском задержали мужчину, который похитил у матери своей сожительницы более 650 тысяч рублей, передает ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась москвичка в возрасте 69 лет. Женщина рассказала, что у нее похитили более 650 тысяч рублей. Выяснилось, что деньги украл сожитель дочери потерпевшей.

Правоохранители установили, что мужчина узнал пароль для входа в банковское приложение женщины и перевел себе ее деньги. Помимо этого, он оформил на имя потерпевшей электронную кредитную карту и так же перевел себе деньги с этого счета. Похищенные средства мужчина потратил на погашение своих долгов.

На злоумышленника завели уголовное дело. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.