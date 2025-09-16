В Жуковском направили в суд дело девушки-курьера телефонных мошенников

Прокуратура города Жуковского направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 18-летней девушки-курьера телефонных мошенников из Самарской области, ее обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в период с июня по июль 2025 года соучастники обвиняемой обманули 65-летнюю жительницу Раменского округа и получили доступ к ее личному кабинету на портале «Госуслуги». Злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и убедили женщину в необходимости снять накопления с банковских счетов и внести их на указанные мошенниками счета, а часть – передать девушке-курьеру.

Обвиняемая встретилась с потерпевшей под видом сотрудника Росфинмониторинга и получила от нее 3,3 млн рублей. Общий ущерб превысил 5,2 млн рублей. Дело направили в Жуковский городской суд для рассмотрения, прокуратура также заявила гражданский иск в интересах потерпевшей о возмещении причиненного ущерба.

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.