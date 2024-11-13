В Жуковском после вмешательства прокуратуры мужчине произвели перерасчет пенсии

В Жуковском после вмешательства прокуратуры пожилому мужчине произвели перерасчет пенсии. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

В городскую прокуратуру обратился мужчина в возрасте 83 лет, который приехал из ДНР. Он рассказал, что подал в отделение Фонда пенсионного и социального страхования России заявление о пересмотре размера пенсии. Однако, заявление так и не рассмотрели.

Городская прокуратура внесла руководителю отделения фонда представление. Его рассмотрели и удовлетворили. В результате мужчине установили страховую пенсию по старости и произвели ее перерасчет на сумму более 700 тысяч рублей.