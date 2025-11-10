В Жуковском после вмешательства прокуратуры привели в порядок пандус МКД, где проживает инвалид-колясочник

В Жуковском после вмешательства прокуратуры привели в порядок пандус многоквартирного дома, в котором проживает инвалид-колясочник. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

В ведомство обратилась местная жительница. Она сообщила, что пандус в доме № 4 по Нижегородской улице не соответствует техническим требованиям законодательства. Из-за этого ее дочь испытывает сложности, передвигаясь на инвалидной коляске.

Прокуратура провела проверку по факту нарушения прав на обеспечение доступной среды и внесла в адрес главы округа представление. Оно было рассмотрено и удовлетворено. В результате виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а пандус привели в надлежащее состояние.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность работы по созданию доступной среды в регионе.