В Жуковском после вмешательства прокуратуры восстановили трудовые права работников завода

В Жуковском после вмешательства прокуратуры восстановили трудовые права 32 работников машиностроительного завода. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.

Перед 32 сотрудниками предприятия образовалась задолженность по зарплате и окончательному расчету при увольнении на сумму порядка 4,7 млн рублей.

Городская прокуратура провела проверку и внесла директору завода представления. Их рассмотрели и удовлетворили. Помимо этого, был подан иск в суд о взыскании выплат при увольнении и компенсации за задержку зарплаты и морального вреда. Все заявления были удовлетворены, и бывшим работникам выплатили деньги.

Также прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту невыплаты зарплаты.

